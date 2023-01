Picasso et la Préhistoire Musée de l’Homme Paris

Picasso et la Préhistoire Musée de l’Homme, 8 février 2023, Paris. Du mercredi 08 février 2023 au lundi 12 juin 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

. payant De 9 à 12 euros Dans le cadre de sa saison « Arts et Préhistoire », le Musée de l’Homme propose, du 8 février au 12 juin 2023, une exposition inédite consacrée à « Picasso et la Préhistoire ». Sur 240 m2, une quarantaine de peintures, sculptures, dessins, céramiques et galets gravés de Pablo Picasso, sont présentés en dialogue avec des œuvres préhistoriques et des objets de ses ateliers, montrant comment les arts de ce passé lointain ont nourri son œuvre. Peintre, sculpteur, dessinateur, graveur, Pablo Picasso a enfilé de nombreuses casquettes et a signé des œuvres d’une grande renommée, comme Les demoiselles d’Avignon (1907) ou encore Guernica (1937). Mais saviez-vous qu’il était fasciné par la Préhistoire ? Une période foisonnante de découvertes et nouveautés L’artiste est né en 1881, deux ans après la découverte des premières peintures préhistoriques en Espagne. Elles ont été trouvées dans la grotte d’Altamira. Mais ce n’est qu’en 1902 qu’elles ont été reconnues comme un art pariétal paléolithique original. Ce début du XXe siècle est aussi marqué par un renouveau artistique avec des expérimentations cubistes et surréalistes, dont Picasso est l’une des figures de proue. En 1922, la Vénus de Lespugue est découverte et, quatre ans plus tard, la revue Cahiers d’art est créée. Elle dévoile au public des objets d’art mobilier et de l’art pariétal. Cette période effervescente se traduit dans certaines œuvres de l’artiste. En résonance avec les premiers artistes L’intérêt de Picasso pour la Préhistoire se ressent particulièrement dans ses créations de l’entre-deux-guerres. L’exposition vous présente une quarantaine de ses œuvres sublimes et étonnantes, dont certaines en exclusivité ! Admirez les sculptures, les gravures, les tableaux, les dessins, la façon dont Picasso prolonge les gestes du passé et transforme des objets naturels. Ce sont autant de résonances avec les créations des premiers artistes qui s’offrent à votre regard. Vous pourrez aussi écouter le photographe Brassaï vous rapporter les propos de son acolyte sur la façon dont la nature a pu inspirer les premiers artistes, et découvrir pour la toute première fois un ensemble de crânes animaliers et d’ossements conservés jusqu’ici dans les ateliers de l’artiste. Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Paris Contact : https://www.museedelhomme.fr/fr

© RMN – Grand Palais – Mathieu Rabeau © Succession Picasso 2023 Femme lancant une pierre. Pablo Picasso, 1931

Détails Autres Lieu Musée de l'Homme Adresse 17 Place du Trocadéro et du 11 Novembre Ville Paris lieuville Musée de l'Homme Paris Departement Paris

Musée de l'Homme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Picasso et la Préhistoire Musée de l’Homme 2023-02-08 was last modified: by Picasso et la Préhistoire Musée de l’Homme Musée de l'Homme 8 février 2023

Paris Paris