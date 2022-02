PICASSO : CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART Pézenas Pézenas Catégories d’évènement: Hérault

Pézenas

PICASSO : CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART Pézenas, 10 mars 2022, Pézenas. PICASSO : CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART Pézenas

2022-03-10 15:00:00 – 2022-03-10

Pézenas Hérault Picasso, bleu et rose

Une conférence donnée par Yvette Medina, agrégée de l’Université Picasso, bleu et rose

Une conférence donnée par Yvette Medina, agrégée de l’Université amis.pezenas@orange.fr +33 4 67 98 11 82 http://amis-pezenas.com/ Picasso, bleu et rose

Une conférence donnée par Yvette Medina, agrégée de l’Université Pézenas

dernière mise à jour : 2022-01-12 par Ex OT PEZENAS VAL D’HERAULT

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pézenas Autres Lieu Pézenas Adresse Ville Pézenas lieuville Pézenas Departement Hérault

Pézenas Pézenas Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pezenas/

PICASSO : CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART Pézenas 2022-03-10 was last modified: by PICASSO : CONFÉRENCE D’HISTOIRE DE L’ART Pézenas Pézenas 10 mars 2022 Hérault Pézenas

Pézenas Hérault