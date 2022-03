Picasso au musée Réattu Musée Réattu Arles Catégories d’évènement: Arles

Musée Réattu, le dimanche 20 mars à 14:30

En 1971, Picasso fait un cadeau fabuleux au musée Réattu : il lui offre 57 dessins soigneusement choisis. Plus tard, d’autres œuvres majeures du peintre rejoindront les collections. Nous vous proposons de les découvrir à travers un parcours sensoriel inédit. Descriptions, supports tactiles et sonores accompagneront cette rencontre avec un des plus grands artistes du XXè siècle. Durée : 2h. 3€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs. Sur réservation uniquement au 04 90 49 37 58 ou [[reattu.publics@ville-arles.fr](mailto:reattu.publics@ville-arles.fr)](mailto:reattu.publics@ville-arles.fr), avant le vendredi 18 mars à 17h

Les oeuvres de Picasso à travers un parcours sensoriel adapté aux personnes déficientes visuelles

