Picasso : affiches et lithographies Avignon Avignon Catégories d’évènement: Avignon

Vaucluse

Picasso : affiches et lithographies Avignon, 15 juin 2022, Avignon. Picasso : affiches et lithographies Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano – 2 bis rue Laboureur Avignon

2022-06-15 – 2022-09-24 Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano – 2 bis rue Laboureur

Avignon Vaucluse Cette exposition est un hommage à Picasso, nourri du lien très fort qu’il a entretenu avec Jean Vilar.

Elle est constituée d’une cinquantaine d’oeuvres (affiches et lithographies) issues des réserves de l’association Jean Vilar. bibliotheques.avignon@mairie-avignon.com +33 4 90 85 15 59 http://bibliotheques.avignon.fr/ Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano – 2 bis rue Laboureur Avignon

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Avignon, Vaucluse Autres Lieu Avignon Adresse Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano - 2 bis rue Laboureur Ville Avignon lieuville Bibliothèque Ceccano Bibliothèque Ceccano - 2 bis rue Laboureur Avignon Departement Vaucluse

Avignon Avignon Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avignon/

Picasso : affiches et lithographies Avignon 2022-06-15 was last modified: by Picasso : affiches et lithographies Avignon Avignon 15 juin 2022 Avignon Vaucluse

Avignon Vaucluse