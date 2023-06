Stage danse improvisation « Se Mettre en scène » Les arts improvisés à la fête ! Le Cypres des arts Picarrou Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Stage danse improvisation « Se Mettre en scène » Les arts improvisés à la fête ! Enjeux et lisibilité dans l'improvisation en danse, musique, voix et texte – Construire et Conduire l'Improvisation Une rencontre ouverte à tout artiste improvisateur dans le champ de la danse, musique, théâtre etc. Un rendez-vous de partage avec le groupe « Se Mettre en Scène » de cette année proposé par Laurent Gibeaux Alors venez ! Avec corps et énergie, tambour, guitare, saxophone et violons, pastels et crayons de couleurs, voix et textes… De quelles mises en jeux est-il questions ? J'ai pensé à cet événement plus comme une rencontre dans l'échange mutuel qu'un stage de danse improvisation traditionnelle. Ainsi la compréhension, l'élargissement des savoirs, les partages portent une dimension plus inclusive lorsque chacun et chacune s'engagent dans une participation active. C'est au Cyprès des Arts à Cintegabelle que je vous propose d'inviter toutes vos capacités à générer votre état d'impro ! Les débuts de matinée seront propices, à travers des explorations, à amener l'éveil de nos sens à entrer en adéquation. De cette manière, nous inviterons la peau, les muscles, etc., nos tissus à entrer en interaction dans le toucher, dans le mouvement et à travers l'espace de jeu. Nous visiterons les relations de poids avec la gravité, les déplacements, les trajectoires, en déclinaison avec le poids de la présence. Nous y associerons les processus de l'équilibre et du déséquilibre dans les corps, mais aussi dans l'esprit de l'improvisation. Par exemple, nous pourrons mettre en exergue la manière dont l'écho d'une fluctuation gravitaire du corps va favoriser une bascule de l'histoire ou la provoquer. De la même manière, je vous proposerai de porter votre attention sur vos réactions dans le jeu. Par exemple, un son, un objet apparaît dans l'espace d'improvisation et offre d'autres choix, ou pas d'ailleurs. Sans en subir l'effet, suis-je suffisamment présent et ouvert pour incorporer l'information spontanément ? L'accepter pour ce qu'elle est. Pour ce qui va suivre, il s'agit d'un cadre mouvant, en évolution, et non d'une frontière limitante ! Aller au-delà de ces consignes fait partie du fonctionnement… Le reste de la journée, nous travaillerons ensemble dans des processus où chacun et chacune aura la possibilité d'intervenir sur le jeu de l'improvisation. Organiser l'espace, dedans dehors, expérimenter des sons, des partitions musicales, des mots, du texte par exemple. Imaginer un nombre de participants et de participantes, créer des duos, trios, etc., musiciens, danseurs… à vous d'en décider… nous déroulerons ainsi le fil de l'improvisation… Bien entendu, des relais entre nous sont dès lors envisageables. Des moments de dialogue, de partage, de lecture du jeu de l'improvisation, permettront d'observer de quelle manière ces choix se transforment. Egalement, de quelle façon surgissent des motifs, des occurrences, qui peuvent devenir un début, un milieu ou une fin…, s'autoriser à laisser nos envies se manifester et tester des processus et s'en émerveiller.

