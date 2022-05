Picamelot oeno events : portes ouvertes & concert Tribute to Hallyday Rully Rully Catégories d’évènement: Rully

Rully Saône-et-Loire Rully EUR Dans le cadre du BICENTENAIRE de «l’introduction des Vins effervescents à Rully en 1822 », nous organisons des visites de notre SITE EXCEPTIONNEL et dégustations les 23 et 24 juin prochain toute la journée, ainsi que le samedi 25 Juin au matin.

Suivra un CONCERT en plein air le SAMEDI SOIR 25 JUIN. (2 GROUPES D’ARTISTES de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE). Billetterie en ligne : https://my.weezevent.com/tribute-to-hallyday Dans le cadre du BICENTENAIRE de «l’introduction des Vins effervescents à Rully en 1822 », nous organisons des visites de notre SITE EXCEPTIONNEL et dégustations les 23 et 24 juin prochain toute la journée, ainsi que le samedi 25 Juin au matin.

