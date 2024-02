PIC’AMBULE JOURNÉE JEUNE PUBLIC Viols-en-Laval, samedi 25 mai 2024.

Une journée dédiée à la jeunesse avec des spectacles, des installations interactives, des entre-sorts, des ateliers et les

créations d’enfants à entendre, à voir et à toucher tout au long de la journée.

Une journée dédiée aux familles où vous y retrouverez la restitution de tout ce qui a été créé par les enfants, adolescents et ainés durant l’année sur le territoire du Pic Saint Loup. Mais aussi ! Tout une programmation artistique des spectacles pour les tout-petits et les plus grands, un concert hors du commun, un manège, des ateliers parents-enfants, des rhinocéros, la librairie La Bestiole…des pizzas, des nuggets, des sorbets, une buvette et ses surprises, des crêpes, des gaufres…de quoi régalez tous les sens !! Entrée sur site 8€ pour les parents / Gratuit pour les enfants (pas de CB). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 19:00:00

Condomine du Milieu

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie picambule@gmail.com

