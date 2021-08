Bielle Bielle Bielle, Pyrénées-Atlantiques Pic Vert Festival Bielle Bielle Catégories d’évènement: Bielle

Pyrénées-Atlantiques

Pic Vert Festival Bielle, 25 septembre 2021, Bielle. Pic Vert Festival 2021-09-25 – 2021-09-25

Bielle Pyrénées-Atlantiques Bielle Le Pic Vert Festival marque la volonté d’intégrer à l’action Culture et Patrimoine de la C.C. Vallée d’Ossau la question du respect et de la protection de l’environnement. Le Pic Vert Festival, c’est donc un temps fort mais aussi une quinzaine avec des animations spécifiques autour de ces thématiques et pour différents publics. Ateliers sur l’environnement et la biodiversité Ateliers sur l’énergie et l’environnement Ateliers déchets et recyclage Ateliers enfance et environnement Concerts et spectacles Retrouvez tout le programme : https://www.eteossalois.fr/pic-vert-festival/ Buvette et petite restauration sur place Passe sanitaire Le Pic Vert Festival marque la volonté d’intégrer à l’action Culture et Patrimoine de la C.C. Vallée d’Ossau la question du respect et de la protection de l’environnement. Le Pic Vert Festival, c’est donc un temps fort mais aussi une quinzaine avec des animations spécifiques autour de ces thématiques et pour différents publics. Ateliers sur l’environnement et la biodiversité Ateliers sur l’énergie et l’environnement Ateliers déchets et recyclage Ateliers enfance et environnement Concerts et spectacles Retrouvez tout le programme : https://www.eteossalois.fr/pic-vert-festival/ Buvette et petite restauration sur place Passe sanitaire +33 5 59 05 77 11 Le Pic Vert Festival marque la volonté d’intégrer à l’action Culture et Patrimoine de la C.C. Vallée d’Ossau la question du respect et de la protection de l’environnement. Le Pic Vert Festival, c’est donc un temps fort mais aussi une quinzaine avec des animations spécifiques autour de ces thématiques et pour différents publics. Ateliers sur l’environnement et la biodiversité Ateliers sur l’énergie et l’environnement Ateliers déchets et recyclage Ateliers enfance et environnement Concerts et spectacles Retrouvez tout le programme : https://www.eteossalois.fr/pic-vert-festival/ Buvette et petite restauration sur place Passe sanitaire pic vert dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Bielle, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bielle Adresse Ville Bielle lieuville 43.05579#-0.43487