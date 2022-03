PIC PRISM Saint-Clément-de-Rivière, 27 mars 2022, Saint-Clément-de-Rivière.

PIC PRISM Saint-Clément-de-Rivière

2022-03-27 – 2022-03-27

Saint-Clément-de-Rivière Hérault Saint-Clément-de-Rivière

Dimanche 27 mars, la Communauté de communes vous donne rendez-vous à l’espace Pic Natura pour une journée familiale dédiée à la prévention et à la sensibilisation face aux risques.

Ateliers et stands gratuits, interactifs et ludiques : s’informer sur les comportements à risque dans la vie quotinne au domicile, sur la route ou dans les habitudes de vie et adopter les bons gestes.

Au programme

Risques domestiques

Maison des grands : redécouvrez les sensations de l’enfant et identifiez les situations de risques domestiques

Maison Tourisks : une maison interactive en réduction permet de simuler les accidents domestiques.

Maison inondée : une maquette de maison illustre de façon très réaliste la montée des eaux dans le logement

Expositions / Quizz Kicétoo

Cybercriminalité : ateliers ludopédagogiques sur la sécurité informatique : mots de passe / piratage de comptes / fraude à la carte bancaire

Risques santé

Croix rouge : initiation à la réduction des risques, initiation aux premiers secours

Ligue contre l’obésité : stand nutrition / jeux pour enfants sur l’équilibre alimentaire / balance à impédancemètre

Fédération sport universitaire : sport santé

Risques routiers

Gendarmerie : trottinette électrique / Prévention

Gendarmerie : addiction et alcoolémie

Sécurité à vélo : initiation savoir rouler à vélo

Risques naturels

Syndicat du bassin versant du Lez : projection film / animation réalité virtuelle / expo photos maquette hydraulique d’une maison inondée

Syndicat du bassin versant de L’Or : Quizz risque inondation

SDIS 34 : présentation véhicules, matériel / animation dérouler un tuyau contre le feu

Forestiers sapeurs : Informations sur le métier / présentation des véhicules

CCFF : stand information

Prévention

Info Flash

Police municipale service alerte

CCCGPSL : information DICCRIM

Conférence et table ronde

11 h : table ronde sur le vin dans notre culture, addiction alcool

15 h : conférence sur les réseaux sociaux

Et aussi

Course d’orientation en accès libre sur le parc

Nombreuses animations et démos…

Saint-Clément-de-Rivière

dernière mise à jour : 2022-03-02 par