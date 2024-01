Minuit 10 PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille, dimanche 14 avril 2024.

Minuit 10 ♫JAZZ PROGRESSIF♫ Dimanche 14 avril, 15h30 PIC (Pôle Instrumental Contemporain) De 5 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-14T15:30:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-14T15:30:00+02:00 – 2024-04-14T17:00:00+02:00

Minuit 10 est un groupe qui innove, bouscule les codes et se joue des frontières. Véritablement inclassable, le quintet s’est étiqueté « jazz-progressif » pour mettre en évidence son penchant à associer la liberté du jazz et la fougue du rock-progressif.

Mais Minuit 10 c’est aussi une musique d’une grande délicatesse, qui emprunte avec la même élégance à la musique baroque, à la chanson, à la musique folk et au blues. Cherchant toujours à se réinventer, le groupe a su rester cohérent au cours de sa décennie d’existence et s’est forgé une identité unique.

Leur dernier album, « Sans Bruit », voit l’arrivée de Morgane Cadre au chant et Guilhaume Renard à la contrebasse inaugurer un nouveau virage. Cet opus célèbre avec brio la beauté de l’invisible, de l’inaudible et du caché, de ceux qui passent sans faire de bruit et que l’on ne remarque presque pas.

Thibaud Rouvière Guitare & chant

Morgane Cadre Chant

Guilhaume Renard Contrebasse

Sylvain Rouvière Guitare

Etienne Rouvière – Batterie

