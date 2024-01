THE 4TUNE TELLERS PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille, dimanche 11 février 2024.

THE 4TUNE TELLERS ♫JAZZ♫ Dimanche 11 février, 15h30 PIC (Pôle Instrumental Contemporain) De 5 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T15:30:00+01:00 – 2024-02-11T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-11T15:30:00+01:00 – 2024-02-11T17:00:00+01:00

Le quartet THE 4TUNE TELLERS composé d’Olivier KER OURIO, Edwin BERG, Eric SURMENIAN et Fred JEANNE s’est produit sur des scènes prestigieuses, faisant l’unanimité du public et de la critique qui souligne la cohésion et l’élégance de leur musique.

Ces quatre musiciens ont joué ensemble et séparément aux quatre coins du monde, de l’Europe aux Etats-Unis en passant par l’Asie, l’Amérique du sud ou le Moyen-Orient…

Libre dans l’interprétation et spontanée, résolument tournée vers la douceur, leur musique enracinée dans le jazz mélange compositions originales, séquences totalement improvisées et emprunts au répertoire classique et populaire. Avec une réelle écoute mutuelle, une approche exigeante d’un son acoustique et naturel, les musiciens élaborent une alchimie rare où la sensibilité de chacun s’exprime pleinement.

Ce concert fait suite à leur résidence au PIC pour l’enregistrement d’un nouvel album qui paraitra à la rentrée 2024.

Olivier Ker Ourio harmonica chromatique

Edwin Berg piano

Eric Surmenian contrebasse

Fred Jeanne batterie

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « info@ensemble-telemaque.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 91 43 10 46 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]