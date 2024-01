SAYAT TRIO PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille, dimanche 28 janvier 2024.

SAYAT TRIO ♫♫♫ Dimanche 28 janvier, 15h30 PIC (Pôle Instrumental Contemporain) De 5 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T15:30:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T15:30:00+01:00 – 2024-01-28T17:00:00+01:00

SAYAT TRIO

Le trio Sayat est le fruit de l’amitié entre Nicolas Mazmanian, pianiste-compositeur, Christian Bini, percussionniste, et Jean-Florent Gabriel, violoncelliste.

Avec cet ensemble, ces musiciens, familiers du répertoire classique et de la création contemporaine souhaitent créer une espace d’expression original et onirique, entre compositions originales et improvisation, qui puise son inspiration dans la musique arménienne, plus généralement d’Asie mineure.

À travers cette formation dont la nomenclature se rapproche d’un trio jazz, se dévoile alors un univers sensible et coloré, affranchi des conventions, où le rythme génère une musique d’inspiration traditionnelle qui participe à l’évocation libre d’une mémoire inconsciente partagée.

Réservation : info@ensemble-telemaque.com

ou 04 91 43 10 46

Tarif(s) : 12€ – 8€ – 5€

Billetterie sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:info@ensemble-telemaque.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]