Pilpoul PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille, 17 décembre 2023, Marseille.

Pilpoul Dimanche 17 décembre, 15h30 PIC (Pôle Instrumental Contemporain) De 5 à 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-17T15:30:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00

Pilpoul, un trio musical cohérent et inattendu.

Etienne Jesel, basse fretless, Yves Miara, guitare acoustique, David Rueff, saxophone baryton, en sont les compositeurs, improvisateurs, inventeurs.

Dans ce monde bavard, économe de la pensée, chacun est enjoint à produire une marchandise dûment étiquetée.

Puisque le résultat est interchangeable, pourquoi ne pas substituer l’algorithme à ces opérateurs humains parfois réfractaires et irascibles?

Lui, au moins, n’invente pas.

Pilpoul lutte contre ce grand remplacement.

Sa musique chemine là où on ne l’attend pas, elle crée ses propres balises et explore .

Une boussole, pas de carte.

Pilpoul est un groupe anti croisière.

Sa musique danse, parle aux corps équipés de cerveaux disponibles.

Une musique reconnue par des personnalités relativement représentatives des 3 grandes religions monothéistes, par l’instance du chamanisme international animiste, le front universel de défense de la laïcité agnostique pour un ciel démilitarisé et le comité transfrontalier de lutte contre les punaises de lit.

Réservation : info@ensemble-telemaque.com ou 04 91 43 10 46

Tarif(s) : 12€ – 8€ – 5€

Billetterie sur place

