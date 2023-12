Festival Tous en Sons: L’Île Aux Chants Mêlés PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille, 10 décembre 2023 14:00, Marseille.

Festival Tous en Sons: L’Île Aux Chants Mêlés Dimanche 10 décembre, 15h00 PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 8 / 12€

Conte musical

6 ans et +

Dans le cadre du festival Tous en sons !

« Cette île où les chants se mêlent, elle existe vraiment ! »

Imaginé par Marion Rampal, L’île aux chants mêlés explore les créolisations de la musique et des chansons. Empruntant aux figures des écrivains voyageurs, des musicologues, collectionneurs, et des troubadours ou bluesmen, leur baluchon sur l’épaule, les musiciens s’y font explorateurs butineurs, marins rêveurs et amoureux d’utopies. Ils suivent par exemple un air parti de Bretagne pour le Canada, descendu jusqu’en Louisiane avec les acadiens, et qui, repris par une chanteuse créole, y rencontra le Blues, ils admirent ses métamorphoses, ils témoignent de l’invention des traditions musicales.

Sur scène :

Marion Rampal • chant

Pierre-François Blanchard • piano

Nicolas Delorme • saxophones

Une proposition Cashmere Prod

Durée : 55mn

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/promotion-de-la-musique-jeunesse/evenements/festival-tous-en-sons-l-ile-aux-chants-meles-le-pic »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T16:30:00+01:00