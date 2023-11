SORTIE DE RÉSIDENCE: Jazz & Rap PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille, 12 novembre 2023, Marseille.

SORTIE DE RÉSIDENCE: Jazz & Rap Dimanche 12 novembre, 15h30 PIC (Pôle Instrumental Contemporain)

SORTIE DE RÉSIDENCE

Extraits de spectacle, improvisation et discussions

> Entrée libre <

Du 6 au 10 novembre, Lamine Diagne, auteur et metteur en scène du projet, Joos, génial beat boxeur « bruitiste » et Ilan Couartou qui rappe ses textes poétiques travailleront au PIC sur leur nouvelle création « Jazz & Rap ».

Un spectacle qui rappelle la part d’histoire qui inscrit les nouvelles écritures contemporaines que sont le rap, le slam, la trap… dans la droite ligne du blues, du jazz et des courants d’émancipation qui les ont accompagnés.

Rendez-vous dimanche pour une première présentation du projet, avec au programme des extraits du spectacle, de l’improvisation et un échange avec le public !

PIC : 36, montée Antoine Castejon – 13016 Marseille

Réservation : info@ensemble-telemaque.com ou 04 91 43 10 46

info@ensemble-telemaque.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-12T15:30:00+01:00 – 2023-11-12T17:30:00+01:00