OCTOBER LAB, IN.MA.NO. Dimanche 22 octobre, 15h30 PIC (Pôle Instrumental Contemporain) De 5 à 12€

En 2018, l’Ensemble Télémaque invente OCTOBER LAB, plateforme internationale de création musicale, dont l’objet est la production/diffusion de nouvelles œuvres qui enjambent les styles et les tendances. Cette année, le projet plonge dans la méditerranée et passe commande à des compositeur.rice.s Corse, Sardes et Maltais. IN.MA.NO. recentre le regard et l’écoute sur ce qui fonde l’héritage musical méditerranéen.

Programme :

CONCERTOS DES TROIS RIVES

– Jérôme CASALONGA (France-Corse) – Nuraghe

Concerto pour launeddas et ensemble.

Commande de l’Ensemble Télémaque, création 2023

– Karl FIORINI (Malte-Valletta) – Fighting for Hope

Concerto pour mandoline et ensemble.

Commande de l’Ensemble Télémaque, création 2023

– Maria Vincenza CABIZZA (Italie-Sardaigne) – 8 : Il ballo delle occhiate

Double concerto pour launeddas, mandoline et ensemble. Commande de l’Ensemble Télémaque, création 2023

– Luciano BERIO (Italie, Imperia) Folk Songs (1964) pour soprano et ensemble

Réservation : info@ensemble-telemaque.com ou 04 91 43 10 46

Tarif(s) : 12€ (plein tarif)- 8€ (professionnels, étudiants,

demandeurs d’emploi) – 5€ (habitants du quartier, minima

sociaux et enfants)

Billetterie sur place

_____________________________________________________________

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE

