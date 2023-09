Bleu Coyote PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille, 6 octobre 2023, Marseille.

Bleu Coyote Vendredi 6 octobre, 20h30 PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Entrée libre

Bleu Coyote propose une musique contrasté et intense. Des racines profondes, une âme résolument contemporaine, au diapason d’un monde métissé et changeant, bouleversé et bouleversant. Sur scène, c’est un roadtrip inattendu, à la fois poétique et bouillonnant. Une rivière de cordes miroitantes, remuantes, portée par des voix profondes.

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:30:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

