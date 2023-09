Detrás de los árbole (sortie de résidence) PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille, 1 octobre 2023, Marseille.

Detrás de los árbole (sortie de résidence) Dimanche 1 octobre, 15h30 PIC (Pôle Instrumental Contemporain) A partir de 5€

Detrás de los árboles est un tout nouveau duo inédit qui réunit la talentueuse pianiste et co-directrice artistique de la Compagnie Nine Spirit, Amandine Habib, et le renommé bandonéoniste Victor Hugo Villena, connu pour ses collaborations avec Gotan Project, Henri Demarquette, Sarah Nemtanu, Frank Braley et Emmanuel Rossfelder.

Ensemble, ces deux musiciens expérimentés explorent l’entrelacement subtil de la musique argentine, la musique hongroise et la musique occidentale classique, mêlant les compositions intemporelles de Jean-Sébastien Bach, les rythmes aux accents de l’est de Béla Bartok et Janos Massik, et les créations de Gerardo Jerez Le Cam, dont l’éponyme Detrás de los árboles.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T15:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

2023-10-01T15:30:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00