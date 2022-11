L’Élan des langues PIC (Pôle Instrumental Contemporain) Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE Marseille 16e Arrondissement Marseille 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Et si on parlait de désir ? Deux chanteurs lyriques, avec l’aide d’un pianiste électrisant et d’une vidéaste, vont tenter de retrouver la flamme de leurs amours adulescentes. Ils s’élancent perpétuellement et se heurtent à leurs idéaux de relation parfaite. Nous les suivons dans leurs élans, leurs rapports à la scène, leurs dérives. La musique est à l’image de leur aventure : pop, électrique, dansante, sacrée, baroque, wagnérienne sous haute tension. Un opéra ? Oui, mais un soap-opera digne des séries Dallas et Dynastie. Pour entraîner le spectateur dans cette quête, les chanteurs joueront avec des clichés qui collent aux années de leur adolescence et à leur vécu artistique. Un OPERA ? La forme musicale est résolument opératique. Les artistes lyriques utilisent leur voix dans toute sa démesure. La composition musicale originale se veut électrique et électrisante, à la manière d’une bande-son de leurs désirs. Un POP SOAP OPERA ? Les personnages de L’Élan des Langues vivent une histoire passionnelle haute en couleur, avec ses « cliffhangers » à la fin de chaque épisode, ses tentatives toujours avec le même enthousiasme, ses déboires et ses réconciliations. Livret de Nadège Prugnard et Eugène Durif Musique de Jonn Toad et Nicolas Cante Mise en scène : Stéphanie Marco Assistante mise en scène et mise en jeu : Delphine Dey Scénographie : Natacha Igrosanac Construction décors : Hervé Sonnet Costumes : Magali Castellan Production Ode et Lyre ; Coproduction : Le Silo (Méréville 91), PIC Télémaque ; Co-réalisation : Le Plateau 7 (Monselgues) ; Soutiens : La Mesòn (Marseille), compagnie Barouf

