CARBONERO PIC (Pôle Instrumental Contemporain), 23 octobre 2022, Marseille.

De 5 à 12€

PIC (Pôle Instrumental Contemporain) 36 montée Antoine Castejon 13016 MARSEILLE

Conte électro

7 ans et +

CARBONERO c’est le récit onirique de deux personnages : la petite fille Amapola et son grand-père Mariano. Ils nous mènent dans un paysage de déserts de Castille et de châteaux en Espagne.

L’artiste Sylvie Paz et l’électro-acousticien Nicolas Cante créent ensemble un Conte électro, rejoints dans cette aventure par le musicien Lucas Aniorte. Entre performance musicale et création sonore, les artistes bâtissent ensemble ce conte né de leurs souvenirs et de leur imagination. Accompagné des dessins de Catherine Burki projetés en direct, le spectacle évoque la complicité entre Sylvie Paz et son grand-père espagnol, républicain, exilé politique, féru d’écriture surréaliste.

