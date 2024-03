Pic & pique et colle… Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, lundi 22 juillet 2024.

Pic & pique et colle… Lors d’une balade, les sens en éveil, écoutez, observez et touchez tout ce qui pique, gratouille ou chatouille… Dès 4 ans Lundi 22 juillet, 14h30 Maison de la Rivière et du Paysage 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage // Equipement: Chaussures de marche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T14:30:00+02:00 – 2024-07-22T16:30:00+02:00

Fin : 2024-07-22T14:30:00+02:00 – 2024-07-22T16:30:00+02:00

Maison de la Rivière et du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]