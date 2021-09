Château-la-Vallière Château-la-Vallière Château-la-Vallière, Indre-et-Loire Pic Nic Comedy Show Château-la-Vallière Château-la-Vallière Catégories d’évènement: Château-la-Vallière

Château-la-Vallière Indre-et-Loire Château-la-Vallière 2 EUR En collaboration avec la compagnie Les Tréteaux du Val-Joyeux, l’association Les Amis du Château de Vaujours vous propose un pique-nique dans les ruines du château animé de deux comédies: “Quel chantier!” et “Pour le permis, tout est permis.” Des boissons, non-alcoolisées, seront en vente sur place au profit de l’association. N’hésitez pas à apporter vos chaises, nappes et autres éléments de confort, ainsi que votre repas. COVID-19 : Passe Sanitaire L’association Les Amis du Château de Vaujours propose des assiettes de charcuteries et de fromages sur réservation.

7.5 Euro pour l’assiette charcuteries

2.5 Euro pour l’assiette fromages

ou

