Pibroc’h en bord de mer Cancale Catégories d’Évènement: Cancale

Ille-et-Vilaine

Pibroc’h en bord de mer, 10 septembre 2023, Cancale . Pibroc’h en bord de mer Pointe des Crolles et Port Picain Cancale Ille-et-Vilaine

2023-09-10 09:15:00 – 2023-09-10 Cancale

Ille-et-Vilaine Le pibroc’h, c’est l’âme musicale des Highlands (hautes terres d’Écosse), qui se révèle au gré des notes égrenées par les pipers, requérant précision d’interprétation et grande dextérité.

Une journée qui propose au public de découvrir gratuitement ce style musical si particulier. Festival de musique classique pour cornemuse qui se déroule sur deux sites à savoir le dimanche matin de 9h15 à 12h30 à la pointe des Crolles, où 12 musiciens interpréteront une pièce de pibroc’h, puis rendez vous à Port Picain dès 13h dans un cadre festif avec restauration et buvette sur place, et ce sont près de 20 musiciens qui sonneront pour le plaisir des visiteurs. Le dimanche matin le Bagad Quic en Groigne de St-Malo défilera dans plusieurs quartiers de la ville de Cancale : centre ville puis la houle et devant Super U, et pour finir à Port Picain à l’occasion de l’intervention du Maire vers 13h.

Nous attendons les meilleurs sonneurs de Bretagne mais également d’autres régions françaises ainsi que des étrangers notamment Hollandais, USA, et écossais . lecastreccatherine@orange.fr Cancale

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Cancale, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Cancale Adresse Pointe des Crolles et Port Picain Cancale Ille-et-Vilaine Ville Cancale lieuville Cancale Departement Ille-et-Vilaine

Cancale Cancale Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cancale /

Pibroc’h en bord de mer 2023-09-10 was last modified: by Pibroc’h en bord de mer Cancale 10 septembre 2023 cancale ille-et-vilaine Pointe des Crolles et Port Picain Cancale Ille-et-Vilaine

Cancale Ille-et-Vilaine