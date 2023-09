15ème Festival Pyrénicimes « Montagne & Nature » – Du 21 au 26 novembre Pibrac Pibrac, 21 novembre 2023, Pibrac.

15ème Festival Pyrénicimes « Montagne & Nature » – Du 21 au 26 novembre 21 – 26 novembre Pibrac Renseignements

Attaché à des valeurs fortes (solidarité, convivialité, humanité, sensibilisation à la préservation de l’environnement) comme à l’esprit de cordée, l’événement se veut fédérateur et créateur de rencontres autour de passions communes : la nature et la montagne avec un grand « Aime » !

Cet événement, porté par le club Pibrac Randonnées Montagne, est organisé par une solide équipe d’une douzaine de bénévoles, passionnés de montagne et de nature, de voyages et de rencontres. Ici, c’est la convivialité, l’échange et l’esprit de partage qui prévalent ! RDV au « Bar’icimes » pour refaire le monde ?

Des ciné-débats, un salon photo nature et un marché gourmand renforcé !

Chaque année, des personnalités de la montagne viennent nous faire partager leur passion et leur mode de vie au travers de ciné-débats exceptionnels. Mais ce n’est pas tout ! Le festival Pyrénicimes, c’est aussi une grande fête dédiée à la nature. En parallèle des projections, d’autres temps forts illumineront le festival cette année : le spectacle-événement d’Olivier de Robert pour la première fois dans la grande et prestigieuse salle du Théâtre Municipal de Pibrac (TMP), poumon du festival, une soirée inédite avec aligot/saucisse et théâtre d’impro au menu, qui promet de nous dérider les zygomatiques…

Mais aussi un village Pyrénicimes tout le week-end en partenariat avec Haute-Garonne Tourisme avec un marché gourmand & artisanal développé cette année, tout plein d’animations & d’ateliers, des démos sportives, un Salon Photo Nature unique dans la région avec la présence d’une quinzaine de photographes naturalistes, des conférences-rencontres passionnantes, un ciné-concert pour le jeune public, une tombola montagne géante… Autant d’éclairages pour amener et faire vivre la montagne & la nature à Pibrac, une petite commune pleine de charme, à 15 km à l’ouest de Toulouse.

Le seul événement montagne & nature de la région toulousaine

Côté ciné, 6 films inédits dans la région seront à l’affiche, nous menant de la face Nord du Vignemale aux géants himalayens en passant par le Dawn Wall, la grande voie la plus difficile du monde, le maquis corse ou les gorges du Verdon. Au menu, le film naturaliste À portée du sauvage, l’aventure vélo/alpinisme Tandem en Pyrénées, l’Immersion d’altitude sur les pas du grand pyrénéiste Louis Audoubert, le documentaire Une vie au-dessus du vide avec le regretté Patrick Edlinger que l’on avait reçu sur le festival en 2010, LE film-événement Nuptse : l’inaccessible absolu ou bien encore l’aventure incroyable de Cap sur El Cap avec la grimpeuse surdouée Soline Kentzel qui a fait ses premiers pas d’escalade à… Brax, oui, oui, juste à quelques kilomètres de Pibrac !

Tous nos films sont suivis d’un moment d’échange en présence des réalisateurs ou des protagonistes des films.

Côté salon photo nature, une quinzaine d’expositions photo vont sublimer nos chères Pyrénées, la faune sauvage ou encore la nuit et ses plus beaux ciels étoilés. Parmi les photographes et artistes présents, des talents reconnus tels que Yannick Legodec, Maxime Daviron ou Grégory Odemer ou encore notre artiste-peintre des hauteurs préférée, Camille Beurrier.

Restauration locale & responsable, foodtrucks, « Bar’icimes » sur place toute la semaine

Tarifs :

Village Pyrénicimes (démos, animations, marché…) + Salon Photo Nature : entrée libre | Soirées Ciné-débats de 6 à 11€ | Repas spectacle 24€ | Concert 7 à 14€ | Ciné-concert jeune public 5€ | Conférences gratuites sans résa | Ateliers gratuits sur résa & sur place*

(* sous réserve des places disponibles)

Pibrac Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.pyrenicimes.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/festivalpyrenicimes »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tmp-pibrac.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T20:30:00+01:00 – 2023-11-21T22:30:00+01:00

2023-11-26T10:30:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

salon nature