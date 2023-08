Les Journées Européennes du Patrimoine à Pibrac – Les 16 et 17 septembre Pibrac Pibrac, 16 septembre 2023, Pibrac.

Samedi 16 septembre

Dictée du Patrimoine de 14h à 16h à la salle polyvalente

En partenariat avec la médiathèque, l’association Généalogie et Histoire de Pibrac vous invite à participer à « La dictée du Patrimoine ». Cette initiative propose une dictée ouverte à tous, dans le but de réunir différentes générations autour de la langue française et de sujets qui nous replongent dans l’histoire de notre pays et de notre village, qui possède une riche histoire.

Deux catégories : 12-17 ans et 18 ans et plus

Gratuit et ouvert à tous.

Des animations, un goûter et de nombreux prix seront offerts aux lauréats.

