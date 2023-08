Clean Up Day – Samedi 16 Septembre Pibrac Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Clean Up Day – Samedi 16 Septembre Pibrac Pibrac, 16 septembre 2023, Pibrac. Clean Up Day – Samedi 16 Septembre Samedi 16 septembre, 08h00 Pibrac Sur inscription Tous engagés pour une planète sans déchet !

Le World Clean Up Day aura lieu le samedi 16 septembre 2023.

La Ville de Pibrac s’est engagé pour cette journée dans cette journée dédiée au nettoyage de la planète. Le programme est à venir. Pibrac Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.worldcleanupday.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 déchets environnement Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu Pibrac Adresse Pibrac Ville Pibrac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Pibrac Pibrac latitude longitude 43.618911;1.283737

Pibrac Pibrac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pibrac/