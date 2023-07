Feu d’artifice – Dimanche 23 juillet Pibrac Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac Feu d’artifice – Dimanche 23 juillet Pibrac Pibrac, 23 juillet 2023, Pibrac. Feu d’artifice – Dimanche 23 juillet Dimanche 23 juillet, 23h00 Pibrac Renseignements Attention, l’accès au spectacle pyrotechnique se fera exclusivement par l’impasse des capelles, l’ancien chemin de Brax et les escaliers de chaque côté de l’église. L’accès aux personnes à mobilité réduite se fera par le Prieuré. Il est conseillé de se rendre à pied au spectacle pyrotechnique en raison de la fermeture des routes et des difficultés de stationnement. Conformément au renforcement des mesures de sécurité exigées par la préfecture, un périmètre de sécurité sera mis en place autour de la zone de tir. Pibrac Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://ville-pibrac.fr/index.php/actualites/item/1406-feu-d-artifice-a-la-basilique-modification-des-acces-au-site »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-23T23:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00

2023-07-23T23:00:00+02:00 – 2023-07-23T23:59:00+02:00 animations pibrac Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu Pibrac Adresse Pibrac Ville Pibrac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Pibrac Pibrac

Pibrac Pibrac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pibrac/