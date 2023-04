Portes Ouvertes de la Base de Loisirs de Bouconne – Dimanche 23 avril Pibrac, 23 avril 2023, Pibrac.

Dimanche 23 avril de 11h00 à 17h00, les familles et les amoureux du sport et des loisirs en plein air sont attendus en nombre pour une nouvelle édition des Portes Ouvertes de la Base de Loisirs de Bouconne.

Ouverte toute l’année, de nombreuses activités sont proposées au grand public : mini-golf, tennis, basket, hand-ball, football, tir à l’arc, tennis de table, VTT, sentiers de randonnées…

A l’occasion de cet évènement, la Base de Loisirs entrera en effervescence et ouvrira ses installations !

Petits et grands pourront ainsi venir s’initier gratuitement à toutes les activités.

Les équipements sportifs et de loisirs pétilleront d’animations, entre initiations, démonstrations, ateliers ludiques, tournois, courses d’orientation dans l’espace naturel…

Ce sera un moment propice pour vous présenter nos installations, nos missions et pour les associations locales participantes, de présenter leurs activités.

Au programme :

– 11h à 17h : initiation mini-golf et tir sur structure gonflable avec le Golf de Téoula.

– 11h à 17h : tir en soft golf avec Coach2Golf.

– 11h à 17h : initiation, défis sportifs avec la MJC Pibrac « section Basket » et l’ABBCornebarrieu.

– A partir de 13h : randonnée VTT avec US Colomiers Cyclisme. Veuillez venir avec votre propre matériel.

– 11h à 17h : parcours motricité vélo avec US Colomiers Cyclisme. Veuillez venir avec votre propre matériel.

– 11h à 12h30 et de 13h30 à 17h : initiation tir à l’arc avec l’association « l’aventure devient Nature »

– 11h à 17h : initiation tennis avec le Tennis Club de Brax et le Tennis Club de Pibrac.

– 11h à 17h : course d’orientation proposée par les animateurs sportifs de la Base de Loisirs.

– 11h à 17h : jeux de précision : pétanque et molkky en accès libre. Veuillez venir avec vos propres jeux.

– 11h à 17h : Initiation au Viet Vo Dao par le Club Phuong Long Vo Dao de Montaigut-sur-Save.

– 11h à 12h30 et 13h30 à 17h : Initiation au Yoga et au Tai Chi, avec Georges BASPIN, intervenant sport à la Base de Loisirs.

Venez nombreux en tenue de sport pour participer à cet évènement convivial !

Pibrac Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

2023-04-23T11:00:00+02:00 – 2023-04-23T17:00:00+02:00

