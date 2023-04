J-Oeufs de Pâques à Bouconne – Lundi 10 avril Pibrac Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

J-Oeufs de Pâques à Bouconne – Lundi 10 avril
Lundi 10 avril, 10h00
Lieu : Base de Loisirs de Bouconne

Avis aux petits gourmands ! Selon l’âge des participants, trois activités sont proposées :

– Un parcours dédié aux plus petits (2- 4 ans) sur une zone réduite (parcours du mini-golf), où les cloches laisseront des indices à rassembler afin de récupérer le trésor chocolaté. Les parents peuvent d’ores et déjà inscrire leurs enfants.

– Un rallye photo pour les 4-6 ans à la recherche d’images de pâques pour retrouver des récompenses spéciales.

– Un jeu d’orientation pour les plus grands. Tout au long du parcours, les jeunes participants devront, munis de leur feuille de route, retrouver des balises sur les différentes zones de la Base de Loisirs. Tous les enfants inscrits seront récompensés ! Règlement de participation :

– Coût de participation : 2 € par enfant dès 2 ans. Gratuit pour les adultes accompagnants.

– Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles.

– Nombre de places limité.

– La présence d’un adulte accompagnant est obligatoire.

Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie

2023-04-10T10:00:00+02:00 – 2023-04-10T12:00:00+02:00

