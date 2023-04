Pibrac en sport – Du 8 au 10 avril Pibrac Pibrac Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pibrac en sport – Du 8 au 10 avril Pibrac, 8 avril 2023, Pibrac. Pibrac en sport – Du 8 au 10 avril 8 – 10 avril Pibrac – Trophée des 3 Pistes avec le Pibrac Roller Skating, samedi 8 avril au Patinodrome.

– Tournoi de Football de l’US Pibrac Football, samedi 8 et dimanche 9 avril aux 2 stades.

– Concours de Pétanque avec la Pétanque Pibracaise lundi 10 avril au Boulodrome. Pibrac Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.pibracroller.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/uspibracfootball »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T09:00:00+02:00 – 2023-04-08T18:00:00+02:00

2023-04-10T09:00:00+02:00 – 2023-04-10T18:00:00+02:00 sport tournoi

