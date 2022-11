5ème édition de Biodiver’stival Pibrac Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

20 au 26 mars 2023 « Regards Croisé sur la Biodiversité » Table Ronde pour croiser les regards sur la biodiversité avec

Un Ecrivain, un Economiste et un Scientifique.

Débat animé par un Journaliste. Projections réservées aux écoles prmaires et au collège.

« Arbres et Forêts Remarquables » Par Georges Feterman, Réalisation Jean-pierre Duval

Le film aborde l’univers des forêts et la question de leur devenir, le mode de vie des arbres en explorant leur biologie, leurs échanges, leur génétique. « A l’ombre des champs » Réalisation Olivier Bories et Jean-Pascal Fontorbes

Un film-recherche sur l’agroforesterie qui fait du paysage un personnage. Immersion sensible dans la fabrication paysagère des paysans agroforestiers. « Le Dernier des Laitiers » Réalisation : Mathurin Peschet

Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus qu’une poignée de producteurs de lait, à la tête de dizaines de milliers de vaches enfermées dans des bâtiments, seules avec des robots ? « L’Appel des Libellules » Réalisation : Marie Daniel et Fabien Mazzocco

Plongez dans le monde des libellules et découvrez ces véritables sentinelles de l’eau. « Lynx » Réalisation Laurent Geslin

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver.

La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins.

