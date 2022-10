Trouille dans les bois à Bouconne – Lundi 31 octobre Pibrac Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pour fêter Halloween, sorcières, monstres, vampires, fantômes, citrouilles ensorcelées…ont décidé de se réunir dans la forêt de Bouconne, pour vous lancer des défis Pibrac Pibrac Pibrac 31820 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.bouconne.fr »}] Un véritable jeu de piste nocturne insolite pour tous, ponctué d’énigmes et de défis en tout genre, vous attend ! Votre mission : constituez votre groupe famille ou amis et partez déambuler dans les bois pour participer aux jeux de stands et décoder les différentes énigmes qui vous permettront d’avancer sur le parcours et récupérer un maximum de Krânes (points démoniaques) afin de pouvoir refermer le portail entre nos deux mondes. Vous êtes prêts à vivre un moment de fun et de challenges ? Alors prenez votre courage à deux mains et lancez-vous dans l’aventure ! Réservations obligatoires par mail avant le 27 octobre 2022.

PLACES LIMITÉES Pour l’occasion, nous vous invitons à vous costumer. Pensez à emporter avec vous une lampe de poche. Plus d’informations au 05.61.85.83.12 ou sur notre site www.bouconne.fr

Bonne chance à toutes, à tous et joyeuse fête d’Halloween !

