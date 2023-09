Programme de Auprès de mon arbre 15 octobre 2023 Piboulette (parcours de santé rive droite de la rivière Ariège) Cintegabelle, 15 octobre 2023, Cintegabelle.

Programme de Auprès de mon arbre 15 octobre 2023 Dimanche 15 octobre, 10h30 Piboulette (parcours de santé rive droite de la rivière Ariège) Gratuit

10h30 – Balade découverte du patrimoine arboré des bords d’Ariège avec l’association Arbres et Paysages d’Autan 31

13h – Pause café viennoiseries : Présentation de la saison d’éducation artistique et culturelle 2023-2024 “Cultivons ensemble notre Pays” du Pays Sud Toulousain.

15h30 – Spectacle Arborédanses : Déambulation dansée et scientifique sur le thème des arbres

Claudine Trémeaux, chorégraphe, deux danseurs, Rahaman Check et Juan Jimena, un chercheur, Dov Corenblit, spécialiste des arbres et des phénomènes d’interactions entre eux, proposent une promenade artistique insolite et arboétique.

Chuchoteurs ou chahuteurs, des racines à la cime, entre terre et ciel, comment les arbres, les danseurs communiquent- ils avec leur environnement? Qu’est-ce qui nous émeut, nous fait vibrer au frémissement d’une branche ou d’un bras, cela sans un mot ? Chut… Regardez, sentez, écoutez comme ils bruissent, chantent, dansent…

Toute la journée – Installation suspendue : Installation suspendue (végétaux, dessins, textes) sur le thème des arbres. Restitution de l’atelier mené avec des jeunes de l’Espace Jeunesse de Cintegabelle par Cécile Cuny (artiste plasticienne)

Rendez-vous à la Piboulette (parcours de santé, rive droite de l’Ariège).

Journée accessible gratuitement à tous.

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T17:30:00+02:00

