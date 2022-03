Piazzolla x2, autour du tango Théâtre de l’Enclos Escalquens Catégories d’évènement: Escalquens

Haute-Garonne

Piazzolla x2, autour du tango Théâtre de l’Enclos, 7 avril 2022, Escalquens. Piazzolla x2, autour du tango

Théâtre de l’Enclos, le jeudi 7 avril à 20:30

**Piazzola x2, Autour du Tango** ——————————– ### Concert-récit **Jeudi 7 avril 2022, à 20h30, salle de l’Enclos.** Hubert Plessis, bandonéoniste, grand musicien versé dans un tango contemporain, interprètera des oeuvres plus ou moins connues d’Astor Piazzolla (1921-1992) en solo de bandonéon. La musique alterne, dans un ballet bien huilé, avec les témoignages, anecdotes et récits de Solange Bazely, qui depuis ses innombrables sources, trace un portrait original de ce gran compositeur… Un sepctacle vivant, dans une version complice et sensible pour célébrer ce révolutionnaire du tango !

12 euros, 10 euros (adhérents et tarifs réduits), gratuit pour les moins de 8 ans.

Concert-récit Théâtre de l’Enclos Place de l’Enclos 31750 Escalquens Escalquens Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Escalquens, Haute-Garonne Autres Lieu Théâtre de l'Enclos Adresse Place de l'Enclos 31750 Escalquens Ville Escalquens lieuville Théâtre de l'Enclos Escalquens Departement Haute-Garonne

Théâtre de l'Enclos Escalquens Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalquens/

Piazzolla x2, autour du tango Théâtre de l’Enclos 2022-04-07 was last modified: by Piazzolla x2, autour du tango Théâtre de l’Enclos Théâtre de l'Enclos 7 avril 2022 Escalquens Théâtre de l'Enclos Escalquens

Escalquens Haute-Garonne