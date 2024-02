PIAZZOLLA PIAZZOLLA Conservatoire du Mans Le Mans, samedi 24 février 2024.

Conférence musicale sur le tango

Temps dédié à la facette musicale du tango, cette conférence jouée présente l’orchestre de Tango, des origines à nos jours. Présentation des instruments, extraits musicaux, un panorama du répertoire traditionnel et des styles propres à chaque orchestre sera esquissé avant de se concentrer sur le maître du tango nuevo Astor Piazzolla

L’œuvre du célèbre compositeur argentin sera mise en lumière à travers des extraits du spectacle Piazzolla Piazzolla, le 18 mai 2024 à la MPT des Saulnières avec les classes de musique et danse du conservatoire pour une rencontre intime entre le public et la musique.

Piano Véronique Soustre

Bandonéon Vinciane Egonneau

Violon Agnès Pelé

Contrebasse Mathilde Barillot

Compagnie Une touche de tango / Compagnie Tango del sol

Tout public à partir de 10 ans

La conférence peut être suivie d’un temps d’échange avec le public. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 11:00:00

fin : 2024-02-24 12:00:00

Conservatoire du Mans 54 Grande Rue

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

