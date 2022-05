Piazzolla, Igudesman, Rougier – Le Festival de Saintes Abbaye Aux Dames Saintes Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saintes

Piazzolla, Igudesman, Rougier – Le Festival de Saintes Abbaye Aux Dames, 23 juillet 2022, Saintes. Piazzolla, Igudesman, Rougier – Le Festival de Saintes

Abbaye Aux Dames, le samedi 23 juillet à 22:30

Gratuit dans la limite des places disponibles. Musiques traditionnelles Rougier : Celloscope Traditionnel : Katyusha Igudesman : Wedding Thing Traditionnel : Ukrainian Memory Nemeth : Les Yeux Noirs Igudesman : Tango Russo Monti : Csardas Rougier : Tabasco Nemeth : Les 2 Guitares Piazzolla : Tzigane Tango, Chiquilin de Bachin Gade : Jalousie Balagan

Gratuit

Un irrésistible tour du monde. Les musiciens nous proposent une traversée musicale où se mêlent les musiques traditionnelles tziganes, russes ou encore argentines. Un programme haut en couleur ! Abbaye Aux Dames 11 place de l’Abbaye saintes Saintes Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T22:30:00 2022-07-23T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saintes Autres Lieu Abbaye Aux Dames Adresse 11 place de l'Abbaye saintes Ville Saintes lieuville Abbaye Aux Dames Saintes Departement Charente-Maritime

Abbaye Aux Dames Saintes Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saintes/

Piazzolla, Igudesman, Rougier – Le Festival de Saintes Abbaye Aux Dames 2022-07-23 was last modified: by Piazzolla, Igudesman, Rougier – Le Festival de Saintes Abbaye Aux Dames Abbaye Aux Dames 23 juillet 2022 Abbaye aux Dames Saintes saintes

Saintes Charente-Maritime