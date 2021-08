PIAZZOLLA FOREVER LE BAL BLOMET, 27 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 27 octobre 2021

de 20h à 22h

payant

« J’ai fait ma révolution et je l’ai gagnée. » Astor Piazzolla

Piazzolla est bien un homme de son temps, il a passé son enfance à New York, s’est nourri de ses études auprès de Ginastera et Nadia Boulanger, s’est enrichi en écoutant des concerts et disques de jazz, s’est adapté à son époque en opérant avec ténacité, conviction, rigueur et passion, les transformations qu’il sentait nécessaires. Il a su rénover un tango qui était délaissé à une époque où le rock éclipsait tous les autres types de musique moderne. Il a su intégrer les fondements d’un tango « classique » ancré en lui qu’il avait d’abord rejetés, et c’est sa rencontre avec Nadia Boulanger à Paris dans les années 1950 qui a été déterminante et l’a définitivement réconcilié avec son passé. Il a su actualiser un tango tombé en désuétude et, contrairement à ce que pourraient penser ses détracteurs de l’époque, il n’a pas changé intrinsèquement le tango, il y a simplement rajouté des touches de son temps, et en a modifié quelque peu les règles comme d’autres tangueros l’avaient fait avant lui.

Transgressant alors de nombreuses limites, Piazzolla s’intègre dans une rupture avec son temps. Il se comporte en compositeur moderne et propulse hors de ses limites le tango, produit de l’histoire de l’émigration. Il souhaite sortir le tango de la monotonie « avec une charge de dynamite dans la main » (1955). Il avoue lui-même que ce fut « un élan irrésistible que de […]trouver d’autres manières de mettre en lumière les musiciens. »

Astor a su sortir le tango du traditionnel et de l’apparente simplicité que certains lui attribuaient. Il a fait du tango une musique d’avant-garde, et a conservé son propre style, qui ne ressemble à aucun autre.

Extraits du Mémoire La modernisation du tango argentin par Astor Piazzolla par Fanny Azzuro.

Astor Piazzolla

Adios Noniño

Las Cuatro Estaciones Porteñas

Chin Chin

Soledad

Concierto Para Quinteto

Romance del Diablo

Libertango

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

Date complète :

