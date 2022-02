Piazzolla Aujourd’hui Théâtre Comoedia Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Piazzolla Aujourd’hui Théâtre Comoedia, 12 mars 2022, Aubagne. Piazzolla Aujourd’hui

Théâtre Comoedia, le samedi 12 mars à 20:00

Tour à tour, Victor Hugo VILLENA invite différents artistes de la nouvelle génération du Tango pour célébrer le centenaire d’Astor Piazzolla. Au programme, une sélection de ses morceaux phares (Chau Paris, Adios Nonino, Ave Maria…) mais également des morceaux originaux s’inscrivant dans la continuité de l’esprit avant-gardiste du compositeur. « L’artiste doit écouter mais pas reproduire. Je ne pourrai jamais oublier les grands orchestres de Tango ou Duke Ellington ou Troilo. Je ne dois pas jouer de cette façon là car tout a changé. Mon devoir c’est de composer avec l’esprit d’un jeune de 20 ans. » Astor Piazzolla Direction artistique & bandonéon : Victor Hugo Villena Sabrina Condello : violon – Lautaro Tissera : guitare – Cuarteto Lunares : Carmela Delgado : bandonéon – Aurélie Gallois : violon & arrangements Gersende Perini : violoncelle – Lucas Eubel-FrontiniI : contrebasse Tarifs : 14 € – 9 € | Durée : 1h15 | Location ouverte le 14 décembre 2021

14 / 9€

♫♫♫ Théâtre Comoedia 13 Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne Aubagne Bouches-du-Rhône

