Piazzolla 2021 Maison de la musique de Nanterre, 27 janvier 2022, Nanterre.

Piazzolla 2021

Maison de la musique de Nanterre, le jeudi 27 janvier à 19:30

Louise Jallu est pour ainsi dire née, en voisine, dans l’Argentine fantasmée du Conservatoire de Gennevilliers, la « capitale européenne du bandonéon » animée par César Stroscio, cofondateur du Cuarteto Cedron, et Juan-José Mosalini, compagnon des routes nomades de Gustavo Beytelmann et Tomás Gubitsch. En quartet, elle réinvente Piazzolla et le Tango Nuevo avec une énergie vitale, joyeuse et le sens aigu de l’ouverture vers le jazz et la musique contemporaine. Bandonéon et direction artistique Louise Jallu Violon et guitare électrique Mathias Lévy Piano et Fender Rhodes Grégoire Letouvet guitare électrique Karsten Hochapfel Contrebasse Alexandre Perrot

de 5 à 25 €

Maison de la musique de Nanterre 8, rue des Anciennes Mairies, 92000 Nanterre Nanterre Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-27T19:30:00 2022-01-27T21:30:00