PIAZZOLLA 2021 La Batterie, 29 janvier 2022, GUYANCOURT.

PIAZZOLLA 2021

La Batterie, le samedi 29 janvier 2022 à 20:30

À l’occasion du centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla en 2021, Louise Jallu gravit ce monument de la musique avec toute l’insouciance et l’audace de sa jeunesse. Quittant les sentiers battus, elle s’est immergée dans la musique de ce mélodiste hors pair pour en puiser la « mécanique secrète » et tracer, à partir de ce sillon, une relecture originale frôlant parfois l’irrévérence pour mieux marquer sa déférence envers cet immense compositeur argentin. Cette bandonéoniste virtuose la réinvente avec une telle audace et un tel amour qu’elle emporte ailleurs, et plus précisément là où il faut, la musique de son héros : au cœur de l’émotion. – Jazz magazine Spectacle à l’Auditorium de La Batterie. Première partie à 20h30 assurée par le quintette à vents et l’ensemble de flûtes traversières de l’école municipale de musique de Guyancourt Musique Astor Piazzolla Avec Louise Jallu (bandonéon), Grégoire Letouvet (piano et Fender Rhodes), Mathias Lévy (violon et guitare électrique), Alexandre Perrot (contrebasse Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 8,50€

Musique / Tout public dès 10 ans Sous la conduite de la jeune et intrépide bandonéoniste, personnalité phare du tango contemporain, un bel équipage franco-argentin se lance dans une aventure iné…

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



