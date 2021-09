PIAZZOLLA, 100 ANS – Trondheim Solistene, Milos Karadaglic, Ksenija Sidorova Grand théâtre de Provence, 14 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Astor Piazzolla, 100 ans Sont réunis, afin de célébrer le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla, génial compositeur argentin, l’accordéoniste Ksenija Sidorova et le guitariste Miloš Karadaglić. Les fidèles des Théâtres ont déjà pu goûter à la personnalité solaire et au jeu incroyablement virtuose du dernier. À travers le monde entier, l’un et l’autre sont aujourd’hui les ambassadeurs de leurs instruments respectifs, défendant un répertoire injustement méconnu. Des enchantements ibériques du célèbre Concerto d’Aranjuez de Rodrigo aux suaves langueurs du Concerto Aconcagua de Piazzolla, guitare et accordéon rivalisent tour à tour de brio et de verve avant de convoler sur scène dans le magnifique Double concerto de Piazzolla. __________________________________ Trondheim Solistene Guitare Miloš Karadaglić Accordéon Ksenija Sidorova Joaquín Rodrigo Concerto d‘Aranjuez pour guitare et orchestre en ré majeur Astor Piazzolla Concerto Aconcagua pour accordéon et orchestre Libertango et Oblivion Double concerto pour accordéon, guitare et orchestre __________________________________ Plus de détails : [https://www.lestheatres.net/fr/a/2901-piazzolla-100-ans](https://www.lestheatres.net/fr/a/2901-piazzolla-100-ans) __________________________________ Tickets : bit.ly/BilletterieLesTheatres Réservation par téléphone au 08.2013.2013 Carte blanche: bit.ly/En-savoir-plus-sur-la-carte-blanche

