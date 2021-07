Lée Lée Lée, Pyrénées-Atlantiques Piazolla Jazz musique tzigane classique Lée Lée Catégories d’évènement: Lée

Pyrénées-Atlantiques

Piazolla Jazz musique tzigane classique Lée, 19 août 2021, Lée. Piazolla Jazz musique tzigane classique 2021-08-19 20:00:00 – 2021-08-19

Lée Pyrénées-Atlantiques Lée 25 25 EUR Concert à la salle polyvalente de Lée: Piazolla Jazz musique Tzigane classique. Concert à la salle polyvalente de Lée: Piazolla Jazz musique Tzigane classique. +33 6 40 10 60 69 Concert à la salle polyvalente de Lée: Piazolla Jazz musique Tzigane classique. Ville de Lée dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Lée, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lée Adresse Ville Lée lieuville 43.28755#-0.29164