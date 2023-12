Derby de Piau PIAU ENGALY Aragnouet, 16 mars 2024, Aragnouet.

Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 20:00:00

Piau à le plaisir de vous donner rendez-vous pour la course multiglisse des Pyrénées ! Nouveau format – arrivée en 2 temps!! Du fun des rires et de la bonne humeur.

Un objectif : être le premier en bas ! Grosses sensations et ambiance festive garantie !

Le 1er rendez-vous multiglisses des Pyrénées pour tous.

Ainsi, les champions tireront tout droit, alors que les amateurs viendront déguisés, dans l’espoir de faire un meilleur temps que leur copain, histoire de pouvoir les chambrer toute l’année.

Tous engins de glisse acceptés : ski, Snowscoot, Monoski, Télémark, Snowboard, Handisport et même les engins spéciaux après validation du bureau de l’association.

Lien pour les inscriptions à venir..

PIAU ENGALY à la station

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13