Marché des producteurs locaux – Centre Commercial PIAU ENGALY Aragnouet, 3 janvier 2024, Aragnouet.

Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 16:00:00

fin : 2024-01-03

Venez déguster et découvrir les saveurs locales lors du marché des producteurs de nos vallées! les papilles ne pourront qu’être à la fête! Ainsi que des créations de charmants articles faits mains grâce à des savoir-faire qui donnent des produits de qualité, fabriqués avec coeur et dans la préservation des valeurs humaines, animales et de la nature!! qui sait nous couvrir de bienfaits permanents.

Animation offerte par la station, modulable en fonction des conditions météo..

PIAU ENGALY Station de Piau

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT de Piau-Engaly|CDT65