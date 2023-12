Descente aux flambeaux des Pitchounes – des Grands Enfants et feux d’artifice – 03/01 PIAU ENGALY Aragnouet Catégories d’Évènement: Aragnouet

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 17:40:00

fin : 2024-01-03 18:30:00 Descente aux flambeaux ouverte sur inscription auprès de l’Office de Tourisme :

17h50 : Descente flambeaux des Pitchounes – avoir le niveau 1ère étoile – tapis Ecole ! 50 enfants maximum! Flambeau : 3€.

18h05 : Descente aux flambeaux des « Grands Enfants »ayant un niveau 2 ème étoiles – téléski du Lac! 100 personnes maximum. Flambeau : 3€ (vente à l’Office de Tourisme).

18h15 : Bien évidement la superbe équipe des monitrices et moniteurs de l’ESF de Piau réalisera cette descente aux flambeaux en simultané avec nos amis vacanciers! sympathique moment en perspective.

Chaque participant doit avoir 1 forfait de ski –

Animation uniquement en ski.

Animation modulable en fonction des conditions météo..

PIAU ENGALY à la station

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

