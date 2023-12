Course de glaces – Jardin des Découvertes PIAU ENGALY Aragnouet, 1 janvier 2024, Aragnouet.

Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 17:00:00

fin : 2024-01-01 18:00:00

Notre fantastique équipe d’animation vous invite pour une course de Glaces en relais. Le but passer les obstacles le plus vite possible, sans laisser tomber les boules de glace!

Une course d’obstacles avec votre glace à la main, ça vous tente! Lots à gagner!

Rendez-vous sur l’aire ludique du Jardin des Découvertes. Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.

17H00.

PIAU ENGALY Station de Piau

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



