Course de luges – Jardin des Découvertes – 01/01 PIAU ENGALY Aragnouet

Hautes-Pyrénées Course de luges – Jardin des Découvertes – 01/01 PIAU ENGALY Aragnouet, 1 janvier 2024, Aragnouet. Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 15:00:00

fin : 2024-01-01 16:00:00 L’équipe d’animation vous invite pour une course de luges.

Rendez-vous au Jardin des Découvertes.

Prévoir votre bonne humeur!

Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.

15H00 – 16H00.

PIAU ENGALY Station de Piau

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-27

