Atelier carte de voeux – animation gratuite PIAU ENGALY Aragnouet Catégories d’Évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées Atelier carte de voeux – animation gratuite PIAU ENGALY Aragnouet, 31 décembre 2023, Aragnouet. Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 16:00:00

fin : 2023-12-31 Nos animateurs favoris vous donnent rendez-vous en salle animation pour fabriquer et créer vos superbes cartes de voeux avec vos jolies petites mains! Faites vibrer votre imagination et votre sens créatif.

Rendez-vous en salle animation avec Yvan qui vous accompagnera sur cet atelier créatif!

Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.

6H00 Vous pourrez conserver vos créations en souvenir afin de les envoyer à vos proches!.

Nos animateurs favoris vous donnent rendez-vous en salle animation pour fabriquer et créer vos superbes cartes de voeux avec vos jolies petites mains! Faites vibrer votre imagination et votre sens créatif.

Rendez-vous en salle animation avec Yvan qui vous accompagnera sur cet atelier créatif!

Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo.

6H00 Vous pourrez conserver vos créations en souvenir afin de les envoyer à vos proches! .

PIAU ENGALY Station de Piau

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-27 par OT de Piau-Engaly|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Aragnouet, Hautes-Pyrénées Autres Code postal 65170 Lieu PIAU ENGALY Adresse PIAU ENGALY Station de Piau à la station Ville Aragnouet Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville PIAU ENGALY Aragnouet Latitude 42.7840836 Longitude 0.15663574 latitude longitude 42.7840836;0.15663574

PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aragnouet/