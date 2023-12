Duo Piau-Engaly – 31/12 PIAU ENGALY Aragnouet Catégories d’Évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées Duo Piau-Engaly – 31/12 PIAU ENGALY Aragnouet, 31 décembre 2023, Aragnouet. Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 11:00:00

fin : 2023-12-31 12:00:00 Nos amis animateurs vous invitent à participer au jeu Duo Piau-Engaly, des numéros sont distribué au hasard au départ des remontées et chacun doit trouver son binôme de numéros au plus vite afin de se présenter à l’Office de Tourisme pour avoir un cadeau!

Des rencontres sur le thème du rire, c’est certifié, saurez-vous trouver votre compère de jeu pour cette matinée!!! Le hasard fait généralement bien les choses. Animation gratuite, modulable en fonction des conditions météo..

PIAU ENGALY Station de Piau

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-27

