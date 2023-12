Nouvel An – Soirée 80 – Feu d’artifice – 31/12 PIAU ENGALY Aragnouet Catégories d’Évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées Nouvel An – Soirée 80 – Feu d’artifice – 31/12 PIAU ENGALY Aragnouet, 31 décembre 2023, Aragnouet. Aragnouet Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 18:00:00

fin : 2023-12-31 Notre équipe d’animateurs vous convie, au centre station pour fêter le Nouvel An, avec une soirée sur les années 80.

A partir de 18h00 feux d’artifice pour dire au revoir à l’année 2023 et ouvrir grand les coeurs à la nouvelle année 2024! Rendez-vous devant le centre station. Animation offerte par la station, modulable en fonction des conditions météo..

Notre équipe d’animateurs vous convie, au centre station pour fêter le Nouvel An, avec une soirée sur les années 80.

A partir de 18h00 feux d’artifice pour dire au revoir à l’année 2023 et ouvrir grand les coeurs à la nouvelle année 2024! Rendez-vous devant le centre station. Animation offerte par la station, modulable en fonction des conditions météo. .

PIAU ENGALY Station de Piau

Aragnouet 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie

Mise à jour le 2023-12-27 par OT de Piau-Engaly|CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Aragnouet, Hautes-Pyrénées Autres Code postal 65170 Lieu PIAU ENGALY Adresse PIAU ENGALY Station de Piau à la station Ville Aragnouet Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville PIAU ENGALY Aragnouet Latitude 42.783926 Longitude 0.15828795 latitude longitude 42.783926;0.15828795

PIAU ENGALY Aragnouet Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aragnouet/